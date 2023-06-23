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Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır?

Lahana, kış sebzelerinde yer alan ve tüketimi oldukça sağlıklı bir besindir. Besin değeri yüksek olduğu için özellikle mevsiminde tüketilmesi önerilir. Lahanadan yapılan en popüler yemekler arasındaki kapuska, pek çok kişinin favori yemekleri arasında yer alır. Etli, kıymalı ve etsiz olarak tercih edilebilen bu sağlık deposu sebze yemeğinin bazı püf noktaları vardır. Küçük tüyolara dikkat edildiğinde lezzetinden ödün vermeyen bir kapuska pişirmeniz mümkündür.

Etli Kapuska Tarifi: Etli Kapuska Yemeği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Yapmanız gereken ilk ve en önemli kısım, lahananın sahip olduğu sertlik derecesidir. Çok sert bir lahana kullanmak, etli kapuskanın pişirme süresini oldukça uzatabilir. Bu nedenle lahananın yumuşak olmasına mutlaka önem verin. Peki, etli kapuska tarifinde bilinmesi gereken noktalar nelerdir? Etli kapuska nasıl yapılır? Etli kapuska malzemelerinden etli kapuska yapımına kadar bilinmesi gereken tüm detayları sizler için hazırladık. İçeriğimizin devamına göz atarak güzel bir etli kapuska yemeği pişirmeye başlayabilirsiniz.

  • Kaç kişilik: 5-6 kişilik
  • Hazırlama süresi: 15 dakika
  • Pişirme süresi: 45 dakika
  • Kalori: 120 kcal

Etli Kapuska Malzemeleri

  • 1 orta boy lahana
  • 250 gram kuşbaşı doğranmış et
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2,5 u bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Kırmızı pul biber

Etli Kapuska Nasıl Yapılır?

  • Lahanaları orta uzunlukta şeritler halinde doğrayın.
  • Etki kapuska tarifinde yer alan ve önceden hazırladığınız eti tencereye alın ve rengi değişene kadar kavurun. Kavurma esnasında sürekli karıştırın.
  • İnce doğranmış soğanları, kavrulan etin üzerine ilave edin. Ardından zeytinyağı gezdirin.
  • Soğanları ve eti yaklaşık 2-3 dakika kadar daha kavurun. Sonrasında tencereye etlerin çok üzerine gelmeyecek şekilde su ekleyin. Etler suyu çekene ve yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edin.
  • Pişen etlerin üzerine tarifte yer alan domates salçasını ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar pişirin.
  • Salçanın kavrulduğundan emin olduktan sonra, önceden doğradığınız lahanaları tencereye alın. Ardından tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 5-7 dakika bu şekilde bekleyin. Lahanaların biraz yumuşamaya ihtiyacı olacak. Yumuşadıkça tenceredeki hacmi biraz küçülecektir.
  • Ardından kapağı açın ve tüm malzemeleri karıştırın. Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra tekrar tencerenin kapağını kapatın ve pişirmeye bırakın.
  • Lahanalar kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve lahanalar tamamen yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
  • Pişirme işlemi bittikten sonra tencereyi ocaktan alın. Etli kapuska yemeğiniz, sıcak bir şekilde servis edilmeye hazır.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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