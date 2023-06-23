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Yapmanız gereken ilk ve en önemli kısım, lahananın sahip olduğu sertlik derecesidir. Çok sert bir lahana kullanmak, etli kapuskanın pişirme süresini oldukça uzatabilir. Bu nedenle lahananın yumuşak olmasına mutlaka önem verin. Peki, etli kapuska tarifinde bilinmesi gereken noktalar nelerdir? Etli kapuska nasıl yapılır? Etli kapuska malzemelerinden etli kapuska yapımına kadar bilinmesi gereken tüm detayları sizler için hazırladık. İçeriğimizin devamına göz atarak güzel bir etli kapuska yemeği pişirmeye başlayabilirsiniz.

Kaç kişilik: 5-6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Kalori: 120 kcal

Etli Kapuska Malzemeleri

1 orta boy lahana

250 gram kuşbaşı doğranmış et

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 u bardağı sıcak su

Tuz

Kırmızı pul biber

Etli Kapuska Nasıl Yapılır?

Lahanaları orta uzunlukta şeritler halinde doğrayın.

Etki kapuska tarifi nde yer alan ve önceden hazırladığınız eti tencereye alın ve rengi değişene kadar kavurun. Kavurma esnasında sürekli karıştırın.

nde yer alan ve önceden hazırladığınız eti tencereye alın ve rengi değişene kadar kavurun. Kavurma esnasında sürekli karıştırın. İnce doğranmış soğanları, kavrulan etin üzerine ilave edin. Ardından zeytinyağı gezdirin.

Soğanları ve eti yaklaşık 2-3 dakika kadar daha kavurun. Sonrasında tencereye etlerin çok üzerine gelmeyecek şekilde su ekleyin. Etler suyu çekene ve yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edin.

Pişen etlerin üzerine tarifte yer alan domates salçasını ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar pişirin.

Salçanın kavrulduğundan emin olduktan sonra, önceden doğradığınız lahanaları tencereye alın. Ardından tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 5-7 dakika bu şekilde bekleyin. Lahanaların biraz yumuşamaya ihtiyacı olacak. Yumuşadıkça tenceredeki hacmi biraz küçülecektir.

Ardından kapağı açın ve tüm malzemeleri karıştırın. Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra tekrar tencerenin kapağını kapatın ve pişirmeye bırakın.

Lahanalar kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve lahanalar tamamen yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Pişirme işlemi bittikten sonra tencereyi ocaktan alın. Etli kapuska yemeğiniz, sıcak bir şekilde servis edilmeye hazır.

Afiyet olsun.

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