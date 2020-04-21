Etli ve Sebzeli Kağıt Kebabı

Malzemeler

200 gram dana bonfile

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet kabak

35 gram taze kaşar

1 yemek kaşığı soya sosu

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı taco baharatı

Hazırlanışı:

Etleri ve sebzeleri jülyen doğradıktan sonra bir tavada sarımsakla beraber sote edin. Yemeğin daha sonra fırına gireceğini unutmayın..! Fazla pişirmeden soteleyin. Soteleme işleminden sonra taco baharatını ve soya sosunu ilave edin. Yağlı kağıdı büyük bir servis tabağı yardımıyla yuvarlak bir şekilde kesin. Malzemeyi yağlı kağıda koyun, üzerine taze kaşarı serpip, kağıdı yarım ay şeklinde kapatın. Kenarların açılmayacağından emin olun. 180 dereceye ayarlı fırında 25 dakika süreyle pişirin.