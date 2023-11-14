Haberler Gündem Etna yanardağı nerede, hangi ülkede ve yüksekliği ne kadar? Etna yanardağı en son ne zaman patladı ve son durum nedir?

Etna yanardağı nerede, hangi ülkede ve yüksekliği ne kadar? Etna yanardağı en son ne zaman patladı? Etna yanardağı bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Yeniden harekete geçtiği ve lav püskürttüğü haberleriyle gündem olan Etna Yanardağı'nın nerede olduğu ve en son ne zaman patladığına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:24 facebook

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan ve yükseliği 3 bin 300 metreye kadar çıkan Etna Yanardağı, güçlü bir lav akışı olduğu haberleriyle bir kez daha gündeme gelmiş durumda. Bölgeden geçen uçaklara kırmızı kod uyarısı verilmesi nedeniyle panik yaratan Etna Yanardağı'na ilişkin bilgileri derledik...

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ETNA YANARDAĞI NEREDE?



Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır.



ETNA YANARDAĞI YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?



Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.



Etna Yanardağı, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.