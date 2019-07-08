ABD'nin California eyaleti, saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa karşı yasak getiren ilk eyalet oldu.

Demokrat Senatör Holly Mitchell tarafından teklif edilen Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa tasarına göre, California'daki iş yerleri ve okullarda kimse etnik saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacak.

Çok fazla sayıda siyah çocuğun saçlarının marjinal olması başkalarının 'dikkatini dağıtıyor 'veya 'kurallara uygun değil’ denilerek küçük düşürüldüğünü ve okullarından evlerine gönderilip çoğu zamanda bulundukları ortamlarda dışlandıklarını söyleyen Mitchell, iş hayatında da profesyonel görünmediği gerekçesiyle siyahların saçlarından dolayı ayrımcılığa uğradığını söyledi. Bu yasayla birlikte özellikle siyahilerin kullandığı rasta ve örgü saç modelleri okul ve iş yerlerinde özgürce kullanabilecek.

Mitchell, geçen aralık ayında bir güreş yarışmasında hakemin siyah bir çocuğa "eğer rekabet etmek istiyorsan rastalarını kesmelisin" dediğini hatırlatarak "Öğrencinin atletik bir yarışmayı kaybetmek veya kimliğini kaybetmek arasında seçim yapmak zorunda bıraktılar" ifadelerini kullandı ve "Bu sadece sporda değil günlük hayatın her alanında, okulda ve işte karşılaştığımız bir şey." diyerek bu yasanın çok doğru bir karar olduğunu açıkladı.

Mitchell yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın Avrupa merkezli normların önüne geçtiğini belirterek "Ülke genelinde tarihin gidişatını değiştiriyoruz" ifadesini kullandı.