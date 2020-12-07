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EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde oluşturdukları 14 kişilik mühendis ekibinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yazılan kodlarla yerli ve milli Elektrikli Otomasyon Sistemleri'nin (EOS) geliştirildiğini söyledi.

İnanarak yola çıktıklarını dile getiren Alagöz, "Sabahlara kadar çalıştık. Her gün 22.00'de, yapılan işleri değerlendirmek için toplantılar yaptık. Bakanlığımızın vizyonu 'yerli ve milli teknolojiydi'. Bize inanan ve güvenen insanların umudu olmak zorundaydık. Bunu başaran mühendisliğimizle gurur duyduk." diye konuştu.

Alagöz, otomasyon sistemlerine yönelik dışa bağımlılığı azaltmak ve dış kaynaklı yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdikleri EOS'u Antalya'daki Kepez-2 Hidroelektrik Santrali'nde devreye aldıklarını hatırlattı.

"SİSTEME SİBER SALDIRI YAPILACAK HİÇBİR KAPI KALMADI"

Tüm kodları Türk mühendislerin yazdığını aktaran Alagöz, şöyle devam etti:

"Elektrik santralleri 10 yılda bir yenilenir. Yerli otomasyon sistemimiz elektrik santralleri bazında 600 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlayacak. Elektrik santralini kontrol edebilen bu sistem, tüm süreçlerde her türlü endüstri ve sanayinin kontrolünü yapabilir. Artık ülkenin tüm sanayisinde kullanılabilecek bir kontrol sistemi oluşturduk."

Alagöz, otomasyon sistemlerini Antalya'dan sonra 300 megavatlık Türkiye'nin ilk beşe giren santrallerinden biri olan Artvin Borçka'da da uyguladıklarını anlattı.

Güvenlikli ve ekonomik olarak avantaj sağlayan EOS'un yaygınlaştırılacağını bildiren Alagöz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Sarıyar, Hirfanlı, Sır, Berke ve Seyhan hidroelektrik santrallerinde bu sisteme geçeceğiz. 2022 ve 2023'te tüm EÜAŞ santrallerine bunu uygulayacağız. Güvenlik noktasında evinizin anahtarı vardır, açıp girersiniz. 'Acaba başkasında anahtar var mı? Evin başka kapısı var mı?' diye düşünüyorsanız güvende değilsinizdir. Oluşturduğumuz kontrol sistemiyle anahtarlar sadece biz de olacak. Gizli ve arka kapısı yok. Dolayısıyla 'acaba' dediğimiz bir yerimiz kalmadı. Güvenliğimiz açısından sisteme siber saldırı yapılacak hiçbir kapı kalmadı. Bizim dışımızda sisteme başkasının girmesine imkan yok."