'Euphoria'nın yıldızı Angus Cloud evinde ölü bulundu

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Genç yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek" denildi.