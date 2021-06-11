Euro 2020, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. EURO 2020'nin açılışında İtalya ve Türkiye karşılaşacak. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

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EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, ülkelere göre yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.

Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.

Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:

A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı),Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı),Kopenhag (Parken Stadı)

C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena),Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)

D Grubu: Londra (Wembley Stadı),Glasgow (Hampden Park)

E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı),Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)

F Grubu: Münih (Allianz Arena),Budapeşte (Puskas Arena)