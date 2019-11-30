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HaberlerFutbolEURO 2020 kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri canlı yayında belli oluyor!

Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor!

Şenol Güneş ve talebelerinin tarih yazarak kazandığı Avrupa Şampiyonası finalleri için artık kura günü... Fransa'nın ardından grubumuzu 2. sırada tamamlayarak EURO 2020 bileti alan Ay-Yıldızlılar'ın rakipleri Bükreş'te belli oluyor. 24 ülkenin 4 torbaya ayrılacağı kura çekiminde Türkiye 3. torbada yer alıyor...

EURO 2020 kura çekimi

İŞTE EŞLEŞMELER

(Kırmızı renkle yazılan takımların grupları kesinleşti)

A GRUBU (Ev sahibi kentler - Roma, Bakü)

1. TÜRKİYE
2. İtalya
3. Galler
4. İsviçre

B GRUBU (Ev sahibi kentler - Saint Petersburg, Kopenhag)

1. Danimarka
3. Belçika
4. Rusya
4. Torba'dan Finlandiya/Galler

C GRUBU (Ev sahibi kentler - Amsterdam, Bükreş)

1. Hollanda
2. Ukrayna
3. Avusturya
4. 
4. Torba'dan Play-Off A ya da D yolu galibi

D GRUBU (Ev sahibi kentler - Londra, Glasgow)

1. İngiltere
2. Hırvatistan
3. 
4. Çekya
4. Torba'dan Play-Off C yolu galibi

E GRUBU (Ev sahibi kentler - Bilbao, Dublin)

1. İspanya
2. İsveç
3. Polonya
4. 
4. Torba'dan Play-Off B yolu galibi

F GRUBU (Ev sahibi kentler - Münih, Budapeşte)

1. Play-Off A yolu galibi
2. Portekiz
3. Fransa
4. Almanya

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekiliyor. Kura çekimi 20.00'da başladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alıyor. A Milli Takım ise kura çekiminde 3. torbada... Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIM, B GRUBU'NDA YER ALMAYACAK

Ay-Yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4'erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu'nda yer almayacak. Böylece Milliler, 3. Torba'da kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu'nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4. Torba'dan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler'den biri ile eşleşemeyecek.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan),B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka),C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya),D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya),E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti),F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek. Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

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