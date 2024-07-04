EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? EURO 2024'te hangi takımlar çeyrek finale yükseldi?

EURO 2024'te son 16 turu Türkiye- Avusturya maçıyla son buldu. Çeyrek finale yükselen takımlar sırasıyla İsviçre, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve Türkiye oldu. Bu kapsamda sporseverler çeyrek final eşleşme sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, konuya dair detaylar...