Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye - Hollanda maçı için geri sayım başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te grup ve son 16 turunda başarılı bir performans sergileyen ay yıldızlılar, Avusturya'yı mağlup edip çeyrek finalde Hollanda'ya rakip oldu. Peki, "Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final milli maç hangi kanalda?" İşte EURO 2024 çeyrek final Hollanda - Türkiye maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EURO 2024 heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Son 16 turu son maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Zorlu mücadele öncesinde, "Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final milli maç hangi kanalda?" soruları futbolseverler tarafından sıkça sorulan soruların arasında yer aldı. İşte Türkiye - Hollanda maçı tarihi ve saati...

        2

        TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

        Yarı finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        3

        HOLLANDA'NIN EURO 2024 KARNESİ

        Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", D Grubu'nu Avusturya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Romanya'nın rakibi oldu.

        Oynadığı son 16 turu maçında Romanya'yı 3-0 yenen Koeman'ın öğrencileri üst tura yükseldi ve Türkiye- Avusturya maçının skorunu bekledi. Ay yıldızlı takımımızın Avusturya'yı 2-1 yenmesiyle Türkiye- Hollanda ile çeyrek finalde eşleşmiş oldu.

        4

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

        "Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

        Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

        Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı