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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'ün şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'ün şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanya Milli Takımı, kupasını kaldırdı. İşte kupa töreninden kareler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 01:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:11
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanya Milli Takımı, kupasını kaldırdı.

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        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona erdi. İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

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        Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi William katıldı.

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        Kupayı sahaya kurulan platforma son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi. Önce şampiyon İspanya'nın alkışları arasında platforma gelen karşılaşmanın hakemleri ve ikinci İngiltere'nin madalyaları verildi.

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        Daha sonra sahneye şampiyon İspanya çıktı. UEFA Başkanı Ceferin, kupayı kaptan Alvaro Morata'ya verdi. Takım arkadaşlarının önüne gelen Morata, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.

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        Takım arkadaşları ve taraftarlarının eşlik ettiği kutlamaya stattaki havai fişekli gösteri de renk kattı.

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        İspanyol futbolcular, kupa töreninin ardından sevincini kendilerini desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda gelen taraftarlarıyla yaşadı.

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        BİREYSEL ÖDÜLLER

        EURO 2024'te farklı kategorilerde bireysel ödüller sahibini buldu.

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        Turnuvanın en iyi futbolcusu İspanya'dan orta saha oyuncusu Rodri seçildi. En iyi genç oyuncu ödülü ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü rekorlarını kıran İspanyol Lamine Yamal'a verildi.

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