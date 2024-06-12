Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024’ün açılış maçında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak - Futbol Haberleri

        EURO 2024’ün açılış maçında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasında Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin görev yapacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2024'ün açılış maçı Turpin'in!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024’ün açılış maçı, 15 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’de Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

        Müsabakada FIFA kokartlı Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise François Letexier olacak.

        Açılış müsabakasında VAR koltuğunda ise Fransız Jerome Brisard oturacak. AVAR’da da Fransız Willy Delajod ile İtalyan Massimiliano Irrati görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"