Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyümeye geri döndü

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ilk çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi.

Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. GSYH'de yıllık bazdaki artış ise yüzde 0,4 olarak hesaplandı.

Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın hem üçüncü hem de dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 küçülerek "art arda iki çeyrek daralma" olarak ifade edilen teknik resesyona girmişti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.