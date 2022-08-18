Euro Bölgesi'nde enflasyon zirve yaptı

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AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda beklentiler paralelinde yüzde 8,9'a yükseldi.

AB'de de haziran ayında yüzde 9,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 9,8 oldu.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 2,2, AB'de ise yüzde 2,5 seviyesinde ölçülmüştü.

Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı.

Böylece, Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

Temmuz ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 4,02 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 2,08 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,6 ile hizmetler ve yüzde 1,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, temmuz ayında Estonya'da yüzde 23,2, Letonya'da yüzde 21,3, Litvanya'da yüzde 20,9, Çekya'da yüzde 17,3, Bulgaristan'da yüzde 14,9, Macaristan'da yüzde 14,7, Polonya'da yüzde 14,2, Romanya'da yüzde 13, Slovakya'da yüzde 12,8, Hırvatistan'da yüzde 12,7, Slovenya'da yüzde 11,7, Hollanda'da yüzde 11,6, Yunanistan'da yüzde 11,3, İspanya'da yüzde 10,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 10,6 ve Belçika'da yüzde 10,4 oldu.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 16'sında enflasyon oranı çift haneye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı Almanya'da yüzde 8,5, İtalya'da yüzde 8,4 ve Fransa'da yüzde 6,8 seviyesinde belirlendi.