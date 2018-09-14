Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde, bu yılın temmuz ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat yüzde 9,4 artarak 194,6 milyar avro, ithalat da yüzde 13,4 yükselerek 177,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde geçen yılın temmuz ayında 21,6 milyar avro düzeyinde bulunan dış ticaret fazlası, 2018'in aynı döneminde 17,6 milyar avro oldu. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 9,3 artarak 162,3 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı sürecine göre ise ihracat yüzde 4'lük artışla 1 trilyon 319,3 milyar avroya, ithalat yüzde 5,1'lik yükselişle 1 trilyon 200,8 milyar avroya ulaştı. Aynı dönemde Avro Bölgesi dış ticaret fazlası 125,3 milyar avrodan 118,5 milyar avroya geriledi. Avro Bölgesi içi ticaret de yılın yedi ayında yüzde 6 artarak 1 trilyon 143,3 milyar avro oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Avro Bölgesi'nde temmuzda 189,2 milyar avroluk ihracat, 176,5 milyar avroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 12,8 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

AB, TEMMUZDA 100 MİLYON EURO DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 9,6 artarak 170 milyar avronun üzerine, ithalatın da yüzde 15,4 yükselerek 170,4 milyar avroya çıktığını ortaya koydu.

AB'de temmuzda 100 milyon avro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 8,7'lik artışla 288 milyar avro seviyesinde belirlendi.

Ocak-Temmuz 2018 dönemi ele alındığında, AB'nin ihracatı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 127,2 milyar avroya, ithalatı da yüzde 4,5 artarak 1 trilyon 131,2 milyar avroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, ticaret yaptığı ülkelere karşı 4,1 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

- Türkiye, dış ticarette AB'nin 5'inci büyük ortağı

AB'nin bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 51 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, AB'nin Türkiye'den ithalatı ise yüzde 8,5 yükselişle 44,6 milyar avro oldu. Böylece Türkiye, söz konusu dönemde de AB'nin dış ticaretindeki en önemli 5'inci ülke konumunu sürdürdü.

- ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı

AB üyesi ülkelerin söz konusu dönemde 232,2 milyar avroluk ihracat ve 152,9 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı olma konumunu Ocak-Temmuz 2018 döneminde de sürdürdü.

AB'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterirken, ABD'den ithalatı da yüzde 0,4 düşüş kaydetti. ABD'ye karşı AB'nin ticaret fazlası 79,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu fazla 67,1 milyar avroydu.

Aynı dönemde AB'nin ikinci en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 118,6 milyar avroluk ihracat yaptığı Çin'den 217 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.

AB ülkelerinin Çin'e ihracatı söz konusu dönemde yüzde 4,5 ve Çin'den ithalatı ise yüzde 2,2 yükseldi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi de olan Çin, AB'ye karşı 98,4 milyar ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemde Çin'in AB'ye karşı ticaret fazlası 98,8 milyar avro olmuştu.

- Rusya'nın AB'ye ihracatı yüzde 11,9 arttı

AB'nin bu yılın yedi ayında 91,3 milyar avroluk ihracat ve 63,8 milyar avroluk ithalat yaptığı İsviçre, birliğin üçüncü en önemli ticari partneri olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, AB'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 0,3 artarken, ithalatı yüzde 0,6 düştü.

AB ülkelerinin 49,3 milyar avroluk ihracat ve 95,6 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Rusya ise en büyük dördüncü ticaret ortağı oldu. AB'nin Rusya'ya bu yılın ocak-temmuz dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1, bu ülkeden ithalatı da yüzde 11,9 arttı.

Öte yandan, AB'nin en büyük ticaret partnerleri sıralamasında Türkiye'yi, Norveç, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Kanada izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ