Euro Bölgesi'nde rekor enflasyon 0:00 / 0:00

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Eurostat, Euro Bölgesi ağustos ayı öncü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta 19 ülkeli Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile tarihi zirvesine ulaştı.

Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 8.9 olarak açıklanmıştı.

ENERJİDE SERT YÜKSELİŞ

Ağustosta enflasyona en büyük katkı enerji fiyatlarındaki artıştan geldi. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 38.3 olarak açıklandı. Gıda, alkol ve tütün fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 10.6'yı buldu.

Euro Bölgesi'nde ağustosta en yüksek yıllık enflasyon yüzde 25.2 ile Estonya'da kaydedilirken, bu ülkeyi yüzde 21.1 ile Litvanya ve yüzde 20.8 ile Letonya takip etti.

Ülke Ağustos yıllık enflasyon (%) Estonya 25,2 Litvanya 21,1 Letonya 20,8 Hollanda 13,6 Slovakya 13,3 Slovenya 11,5 Yunanistan 11,1 Belçika 10,5 İspanya 10,3 G. Kıbrıs 9,6 Portekiz 9,4 Avusturya 9,2 İtalya 9 İrlanda 8,9 Almanya 8,8 Lüksemburg 8,6 Finlandiya 7,6 Malta 7,1 Fransa 6,5

En düşük enflasyon ise yüzde 6.5 ile Fransa, yüzde 7.1 ile Malta ve yüzde 7.6 ile Finlandiya'da ölçüldü.