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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni art arda 4 aydır yükseliyor

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yükselişini 4. aya taşıyarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni art arda 4 aydır yükseliyor
AA

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, şubat ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta eksi 17,5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 9,5 puanlık artışla eksi 8 puana yükseldi. Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endekse ilişkin beklenti eksi 12,8'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 15,8 puandan eksi 6 puana çıkarak Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Eksi 19,3 puan olan Mevcut Durum Endeksi de eksi 10 ile Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinde şubatta 9,5 puanlık artış, şu an için bir resesyonun masadan kalktığının sinyalini veriyor. Bunun yerine ekonomide durgunluk senaryosu şekilleniyor” ifadesini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Şubat’ta 1.317 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 9,7 puanlık artışla eksi 6,8 puana yükseldi. Endeksin 4 aydır art arda yükselmesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 18 puandan eksi 8,8 puana çıktı.

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