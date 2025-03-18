Euro-Med: İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 150 Filistinli çocuk öldü

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yoğun hava saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı, yüzlerce bombardımanla yerleşim yerleri, barınma merkezleri ve mülteci kamplarını vurduğu belirtildi.

Saldırılarda 150 çocuk ile çok sayıda kadının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında kasten "toplu katliam yapma" niyetinin açık olduğu, bazı ailelerin tamamen yok edildiği, büyükbaba, ebeveynler ve torunlar dahil nesillerin birlikte hedef alındığının belgelendiği kaydedildi.

Uluslararası toplumun 18 aydır Gazze'deki katliamlara sessiz kalmasının, İsrail’e "soykırımı tırmandırma konusunda fiili bir yetki" verdiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in bu saldırıları askeri zorunluluk ya da güvenlik önlemi gibi göstermeye çalışmasının, "soykırım" suçunu örtbas etmeye yönelik açık bir manipülasyon olduğu ifade edildi.

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Gazze’de işlenen suçların toplu katliam, zorla aç bırakma, temel hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakma ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirildiğini bildiren Euro-Med, bu suçların, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında soykırım niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri de ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.