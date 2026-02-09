Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Euroleague 28. hafta: Anadolu Efes- Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ANADOLU EFES- VİRTUS BOLOGNA MAÇI CANLI İZLE

        Anadolu Efes- Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes, Euroleague'in 28. haftasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma öncesinde, Anadolu Efes- Virtus Bologna maçının başlama saati ve mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Anadolu Efes- Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte Anadolu Efes- Virtus Bologna maçı saati...

        Giriş: 09.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:36
        EuroLeague’de 28. hafta karşılaşmalarıyla birlikte tempo yeniden yükseliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta Basketbol Avrupa Ligi mücadelesinde Virtus Bologna’yı kendi sahasında ağırlayacak. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, son iki Eurolegue maçını kazanarak moral buldu. Basketbolseverler ise Anadolu Efes– Bologna maçının hangi tarihte oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...

        ANADOLU EFES- VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

        Anadolu Efes- Virtus Bologna maçı 12 Şubat Perşembe günü 20.30'da oynanacak.

        ANADOLU EFES- VİRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu karşılaşma S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        ANADOLU EFES- VİRTUS BOLOGNA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/hemen-uye-ol/

