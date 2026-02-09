EuroLeague’de 28. hafta karşılaşmalarıyla birlikte tempo yeniden yükseliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta Basketbol Avrupa Ligi mücadelesinde Virtus Bologna’yı kendi sahasında ağırlayacak. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, son iki Eurolegue maçını kazanarak moral buldu. Basketbolseverler ise Anadolu Efes– Bologna maçının hangi tarihte oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...