EuroLeague'de bu sezon üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları yarın ve 29 Ekim Çarşamba günü, 8. hafta karşılaşmaları ise 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague'de 7. ve 8. hafta maçlarına deplasmanda çıkacak.

Son şampiyon Fenerbahçe 7. haftada yarın TSİ 23.00'te İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Üçer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 9. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, 8. hafta müsabakasını ise 30 Ekim Perşembe günü aynı saatte bir başka İspanya ekibi Real Madrid ile yapacak.

EuroLeague'de 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada yarın TSİ 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak. Lacivert-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde ise 31 Ekim Cuma günü TSİ 22.30'da İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 7. haftada yarın TSİ 22.15'te İsrail'in Maccabi Rapyd takımını ağırlayacak. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 8. haftada da 31 Ekim Cuma günü TSİ 21.00'de Monaco'ya konuk olacak.