        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de çift maç haftası! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahne alıyor - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de çift maç haftası!

        EuroLeague'de bu sezon üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yarın Valencia Basket'e, perşembe günü ise Real Madrid'e konuk olacak. Anadolu Efes ise yarın Paris Basketbol'la, cuma günü ise Baskonia ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:26 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:26
        EuroLeague'de bu sezon üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları yarın ve 29 Ekim Çarşamba günü, 8. hafta karşılaşmaları ise 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günü oynanacak.

        Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague'de 7. ve 8. hafta maçlarına deplasmanda çıkacak.

        Son şampiyon Fenerbahçe 7. haftada yarın TSİ 23.00'te İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Üçer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 9. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, 8. hafta müsabakasını ise 30 Ekim Perşembe günü aynı saatte bir başka İspanya ekibi Real Madrid ile yapacak.

        EuroLeague'de 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada yarın TSİ 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak. Lacivert-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde ise 31 Ekim Cuma günü TSİ 22.30'da İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 7. haftada yarın TSİ 22.15'te İsrail'in Maccabi Rapyd takımını ağırlayacak. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 8. haftada da 31 Ekim Cuma günü TSİ 21.00'de Monaco'ya konuk olacak.

        EuroLeague'de 7. ve 8. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        - 7. hafta

        Yarın:

        21.00 Zalgiris-Virtus Bologna

        21.00 Kızılyıldız-LDLC ASVEL

        22.00 Bayern Münih-Real Madrid

        22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd

        22.30 Barcelona-EA7 Emporio Armani Milan

        22.30 Baskonia-Dubai Basketbol

        22.45 Paris Basketbol-Anadolu Efes

        23.00 Valencia Basket-Fenerbahçe Beko

        29 Ekim Çarşamba:

        21.00 Hapoel IBI-Partizan

        22.15 Olympiakos-Monaco

        - 8. hafta

        30 Ekim Perşembe:

        21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL

        22.05 Maccabi Rapyd-Kızılyıldız

        22.30 Valencia Basket-Dubai Basketbol

        22.30 Bayern Münih-Virtus Bologna

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol

        23.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko

        31 Ekim Cuma:

        21.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR

        22.15 Olympiakos-Hapoel IBI

        22.30 Partizan-Barcelona

        22.30 Baskonia-Anadolu Efes

