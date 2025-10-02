Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague'de haftanın MVP'si Kendrick Nunn! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de haftanın MVP'si Kendrick Nunn!

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ilk hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li skoreri Kendrick Nunn oldu.

        Giriş: 02.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:50
        İşte EuroLeague'de haftanın MVP'si!
        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-79 yendiği maçta 21 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergileyen Nunn, haftanın MVP'si seçildi.

        İlk haftayı 29 verimlilik puanıyla tamamlayan tecrübeli oyuncu, istatistiklerine 3 ribaunt da ekledi.

        Ligde üçüncü sezonunu geçiren 30 yaşındaki Nunn, haftanın MVP'si ünvanını 6. kez elde etti.

