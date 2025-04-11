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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de ilk 4 sıra netleşti - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de ilk 4 sıra netleşti

        Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) normal sezonunda ilk 4'te yer alan takımların sıralamaları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:03 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:55
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        Euroleague'de ilk 4 sıra netleşti!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin normal sezonu sona erdi. Avrupa Basketbolunun en üst seviyesi olarak kabul edilen organizasyonda ilk 4'te yer alan takımların sıralamaları belli oldu.

        Avrupa Ligi normal sezonunun son haftasında zirveyi ilgilendiren 3 karşılaşma sona erdi.

        Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 99-93 yendi.

        Fenerbahçe Beko, Almanya'da konuk olduğu Bayern Münih'i 89-77 mağlup etti.

        İki Fransa temsilcisinin maçında ise Monaco, LDLC ASVEL deplasmanında 83-78 galip geldi.

        Bu sonuçların ardından Olympiakos, 24 galibiyet ve 10 mağlubiyetle normal sezonu zirvede tamamladı.

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        Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle ikinci sırayı elde etti.

        Son hafta maçı öncesi 21 galibiyet ve 12 mağlubiyeti bulunan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un üçüncülüğü kesinleşti. Monaco ise 21 galibiyet, 13 mağlubiyetle 4. sıradan play-off'lara kaldı.

        Olympiakos ve Fenerbahçe Beko, play-in maçlarından galip ayrılan takımlarla play-off'ta karşılaşacak. Play-off'larda Panathinaikos AKTOR'un rakibi 6'ncı sırayı alan takım, Monaco'nun rakibi ise 5'inci basamaktaki ekip olacak.

        İlk 4'teki takımlar, play-off'lara ev sahibi avantajıyla girecek.

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