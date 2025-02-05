EuroLeague'den Real Madridli Hezonja'ya 1 maç ceza

EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.