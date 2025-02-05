EuroLeague'den Real Madridli Hezonja'ya 1 maç ceza
İspanya ekibi Real Madrid'in Hırvat basketbolcusu Mario Hezonja, THY EuroLeague'de bir maç men cezası aldı. Hezonja karar bozulmadığı takdirde Fenerbahçe Beko'ya karşı forma giyemeyecek.
EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.
Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.
ERGİN ATAMAN'A PARA CEZASI
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın ise Zalgiris ile oynanan 23. hafta mücadelesinde hakemlerin talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 6 bin Euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Ayrıca aynı karşılaşmadaki taraftar olayları sebebiyle iki takıma da ikişer bin Euro para cezası verildiği ifade edildi.