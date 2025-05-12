Görev sürecinde hedeflediği noktaya adım adım yaklaştığını belirten menajer, "Benim görev sürecimin başında hedef koyduğum şey Fenerbahçe’yi ait olduğu yere yani daha iyi yere getirmekti. 2’nci Final-Four heyecanını yaşıyoruz ve dolayısı ile kulüp business anlamda ve basketbol anlamında hak ettiği yere yani Avrupa zirvesinde yer alacak noktaya geldi. Fakat bunu bir yere koyup şunu söyleyeyim, Final-Four’da yüksek bütçeli takımlar var. Bizim de bu noktada olmamız sevindirici. Dediğim gibi 2015’ten beri 7 kere Final-Four’da yer alıyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Hem koç hem ekip anlamında iyiyiz. Başarılara inanıyorum ve potansiyelimiz yüksek. Tek tek geçeceğiz ve hedefimizin daha fazlası var. Sonuna kadar gidip, kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.