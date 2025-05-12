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        Haberler Bilgi Spor EuroLeague Final Four ne zaman? 2025 Final Four tarihi ile EuroLeague Final Four hangi gün oynanacak?

        Final Four tarihi: EuroLeague Final Four ne zaman oynanacak?

        THY EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda çeyrek final etabı tamamlandı ve yarı finalde mücadele edecek takımlar netleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, tarihi bir başarıya imza atarak Dörtlü Final'e yükseldi. Anadolu Efes ise deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a 75-67 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sporseverler şimdi EuroLeague Final Four'un ne zaman ve nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 21:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:22
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        Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. THY EuroLeague'de çeyrek final serisini başarıyla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final’e kalmayı başardı ve Türk basketbolseverleri gururlandırdı. Anadolu Efes ise Panathinaikos'a elenerek bu sezonki Avrupa macerasına nokta koydu. Şimdi gözler nefes kesen Final Four mücadelelerinin tarihine çevrildi. İşte merak edilenler...

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        EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        THY Avrupa Ligi dörtlü final müsabakaları 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da oynanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO DÖRTLÜ FİNALDE MÜCADELE EDECEK

        Fenerbahçe Beko, turnuva tarihinde ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek dörtlü finale adını yazdıran ilk takım oldu.

        Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Panathinaikos ile mücadele edecek.

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        EuroLeague Final Four’unda mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko’da medya günü düzenlendi. Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şu şekilde:

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        Görev sürecinde hedeflediği noktaya adım adım yaklaştığını belirten menajer, "Benim görev sürecimin başında hedef koyduğum şey Fenerbahçe’yi ait olduğu yere yani daha iyi yere getirmekti. 2’nci Final-Four heyecanını yaşıyoruz ve dolayısı ile kulüp business anlamda ve basketbol anlamında hak ettiği yere yani Avrupa zirvesinde yer alacak noktaya geldi. Fakat bunu bir yere koyup şunu söyleyeyim, Final-Four’da yüksek bütçeli takımlar var. Bizim de bu noktada olmamız sevindirici. Dediğim gibi 2015’ten beri 7 kere Final-Four’da yer alıyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Hem koç hem ekip anlamında iyiyiz. Başarılara inanıyorum ve potansiyelimiz yüksek. Tek tek geçeceğiz ve hedefimizin daha fazlası var. Sonuna kadar gidip, kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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