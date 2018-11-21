THY Euroleague’de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak. Darüşşafaka, yarın 20.15’de Volkswagen Arena‘da Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 8 haftada Efes’in 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunurken, Daçka’nın ise 1 galibiyeti var.
EUROLEAGUE'DE 5. RANDEVU
İki takım bugüne kadar Euroleague’de 4 kez mücadele etti. Efes ve Daçka bu ligde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Anadolu Efes'in Darüşşafaka’ya karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 karşılaşmanın hepsini lacivert-beyazlılar kazandı. İki takım arasında oynanan maçların sonuçları ise şöyle:
2015-2016 sezonu Top 16: Darüşşafaka: 68 - Anadolu Efes: 72
2015-2016 sezonu Top 16: Anadolu Efes: 84 -Darüşşafaka: 71
2016-2017 sezonu: Anadolu Efes: 93 - Darussafaka: 81
2016-2017 sezonu: Darüşşafaka: 79 - Anadolu Efes: 84
TAKIMLARDA SON DURUM
Eurolaegue’de istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka, ligde oynadığı 8 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabildi. Ligde sonuncu sırada yer alan Daçka son olarak Fenerbahçe’ye deplasmanda 102-79’luk skorla mağlup oldu. Anadolu Efes’de ise işler istediği gibi gidiyor. Euroleague’de iki yenilgisi bulunan Efes, ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Lacivert-beyazlılar son olarak ise sahasında Maccabi FOX Tel Aviv’i 90-77 yendi.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 85.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Darüşşafaka ise 75.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de Adrien Moerman 12.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Daçka'da ise M. Eric 13.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
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