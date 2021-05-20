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Eurovision 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Eurovision 2021 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eurovision 2021 heyecanı başladı. Avrupa tarihinin en sevilen müzik yarışması Eurovision 2021'de final günü için geri sayım sürüyor. Bu yıl ülkemizin katılmayacağı Eurovision 2021 müzik yarışması ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Eurovision 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Eurovision 2021 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eurovision 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl gerçekleştirilmeyen yarışma bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor. Birinci yarı final 18 Mayıs 2021 Salı günü yapılan yarışmada 22 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi büyük final gerçekleşecek. Türkiye'nin katılmadığı 65. Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2021 resmi kanalı üzerinden izlenebilecek.

Yarışma Avrupa Yayın Birliği ve AVROTROS, Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ve Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ile birlikte organizasyonluğunda ikinci yarı finali 20 Mayıs'ta yapılacak. Final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da gerçekleşecek.

EUROVİSİON 2021 HANGİ KANALDA?

Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

Türkiye, TRT Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığını, TRT'nin çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Eurovision, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.

Yarı finaller ve finale 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek.

Bu ülkeler, daha önce kaydedilmiş görüntüler aracılığıyla "banttan" yarışacak.

Duncan Laurence'in seslendirdiği şarkı ile 18 Mayıs 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı. Ancak Kovid salgını nedeniyle Rotterdam kentinde yapılması planlanan etkinlik bu yıla ertelendi.

Ahoy Gösteri Merkezi'nde yapılacak yarışma, Pazar akşamı Erasmus Köprüsü'nde sanatçıların tanıtıldığı açılış töreniyle başladı. Açılış töreni, bu yılki yarışmanın, geçmiştekilerden her açıdan farklı olacağını gösterdi.

İzlanda ve Polonya heyetleri, ekipteki bazı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıktığı için otelde karantinaya alınmaları nedeniyle açılış törenine katılamadı. Bu ülkelerle aynı otelde kalan Malta ve Romanya ekipleri de, ihtiyaten açılışa çağrılmadı.

Avusturya'yı temsil eden Montaigne ise ülkesindeki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Rotterdam'a gelemedi.

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