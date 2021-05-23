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Eurovision 2021 yarışmasında uyuşturucu krizi

Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solisti Damiano David'in kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Yarışmanın jürisi, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtirken, David iddiayı reddetti ve "Gerekirse uyuşturucu testi yaptırmaya hazırım" dedi

Eurovision 2021 Şarkı yarışmasında uyuşturucu krizi - Magazin haberleri
DHA

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistin Damiano David'in canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

'TEST YAPIN'

Damiano David uyuşturucu kullandığı iddiaları üzerine, "Saklayacak hiçbir şeyim yok. Gerekirse uyuşturucu testi yaptırmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre´yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı.

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