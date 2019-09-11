EUS sınav giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 21 Eylül'de binlerce eczacının katılımıyla gerçekleşecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı giriş belgelerini yayınlandı. Ayrıca ÖSYM eczacılara saat konusunda uyarıda da bulundu. İşte ayrıntılar haberimizde...
EUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM EUS SINAVI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, "21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-EUS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır
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