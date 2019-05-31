İzmir'deki organize suç örgütü davası sanıklarından ev hapsindeki Ahmet Kurtuluş'un 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde infaz edildiği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7’si tutuklu 69 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında sanıklar arasında bulunan ve elektronik kelepçeyle evinde adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş, evinde infaz edildi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda polis yelekli şüpheli, denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek daireye girdi. Olayla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Polis yelekli şüpheliye kapıyı, eşi ve kız çocuğu alışverişe giden Ahmet Kurtuluş açtı. Şüpheli, evde 5 yaşındaki erkek çocuğuyla birlikte olan Ahmet Kurtuluş’tan kimlik istedi. Bunun üzerine yatak odasına giden Kurtuluş’u takip eden şüpheli, burada tabancasını çıkararak kurşun yağdırdı. 1'i başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ahmet Kurtuluş’un kuzeni Ali Osman Erkan, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şoke olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti” dedi.

Ahmet Kurtuluş için, ikindi vaktinde Narlıdere Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.