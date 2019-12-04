Ev usulü sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Ev usulü sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç Türk mutfağının vazgeçilmez sütlü tatlısıdır. Dışarda yemektense evde kendimizin yaptığı sütlaç her zaman daha lezzetli olmuştur. Hele annelerimizin yaptığı sütlaç hiç unutulmaz lezzetlerdendir.
Ev Usulü Sütlaç Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı kaynar su
- 2 litre süt
- 1,5 su bardağı toz şeker
Ev Usulü Sütlaç Yapımı:
- Pirinçleri yıkayalım.
- Süzdükten sonra pirinçleri kaynar su içinde ocakta pişirelim.
- Suyunu çekince şeker ve sütü içerisine dökelim.
- Şeker yok oluncaya kadar karıştıralım.
- Yüksek ateşte dibi tutmasın diye arada sırada karıştırarak pişirme işlemine devam edelim.
- Süt kaynayınca ateşin altını kısalım.
- Süt ve pirinç koyulaşınca tatlımız olmuş demektir.
- Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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