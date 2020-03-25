AA

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, 5 kıtada 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörü, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıklanan mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak vergi mükellefleri ve iş kolları arasında yer almayı talep ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe mücbir sebebin sadece demir, çelik, alüminyum ve bakırdan mamul ürünleri kapsadığını, fakat yine aynı sektörde faaliyet gösteren porselen, seramik, cam ve plastik ürünleri kapsamadığını, bu doğrultuda "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine dahil olmak istediklerini bildirdi.

Türk mutfak sanayisinin dev bir sektör olduğunu ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Aynı müşteri kitlesine hitap ediyoruz ve yine aynı STK’lar bünyesinde temsil ediliyoruz. Bu dönemde işsizliğin artmaması için istihdamı korumamız ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamamız gerekiyor. Son iki yıldır dünyayı karış karış dolaşan ve toplam ihracata katkı vermek için gecesini gündüzüne katan ev ve mutfak eşyaları sanayicileri de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasındaki yerini almak istiyor. 5 kıtada 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve geçtiğimiz yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan, emek yoğun bir sektörüz. Mutfak sektöründe endüstriyel metal ile endüstriyel porseleni, camı, plastiği ve porseleni ayırmak işin doğasına aykırı. Devletimizin bunu göz ardı etmeyeceğinin bilincindeyim. Bu noktanın gözden kaçtığını düşünüyorum. Bakanlığımız ve devlet yetkililerimiz mutlaka gereken hassasiyeti gösterecektir, buna inancım tam."