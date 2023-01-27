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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı

Eva Green, iptal edilen 'A Patriot' filmi nedeniyle mahkemelik olduğu Hollywood yapımcılarını "adını lekelemeye" çalışmakla suçladı

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  • Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - Magazin haberleri

    Fransız oyuncu Eva Green'in başı 2019'da çekimlerine başlanması planlanan ancak sonrasında iptal edilen 'A Patriot' filmiyle dertte.
  • Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - Magazin haberleri

    BİRBİRLERİNE DAVA AÇTILAR

    Eva Green, yapım şirketiyle arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle filmden ayrılma kararı almış ve 1 milyon dolar talep ettiği bir dava açmıştı. Yapım şirketi de Green’in hiçbir zaman filmde rol alma niyeti olmadığını öne sürerek oyuncuya 5 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.
  • Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - Magazin haberleri

    Mahkemeye sunulan belgelerde Eva Green'in mesajlaşmalarda yapımcılara "moron", "aptal", "üzgün küçük insan" ve "üç kağıtçı sosyopat" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
  • Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - Magazin haberleri

    "PRESTİJİNİ SARSMAYA ÇALIŞTILAR"

    Eva Green, yapım şirketine açtığı davanın mahkemesine katılmadı. Green'in avukatı Edmund Cullen, 2019'da çekilmesi planlanan filmde rol almak istediğini ama yapım şirketinin talepleri yerine getirmediğini öne sürdü.
  • Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - Magazin haberleri

    Avukat, yapımcıların Green'i "prestijini sarsmaya" ve 20 yıllık oyunculuk kariyeri olan oyuncunun "adını lekelemeye" çalıştığını öne sürdü.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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