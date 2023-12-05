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        Haberler Yaşam Evcil hayvanların küçük bir çocuktan farksız olmadığını gösteren en iyi kanıtlar

        Evcil hayvanların küçük bir çocuktan farksız olmadığını gösteren en iyi kanıtlar

        Evcil hayvanlar, tıpkı bir çocuk gibidir; keşfetmeyi ve yaramazlık yapmayı severler. Bu yüzden hayvan sahiplenirken bir ebeveyn gibi sorumluluk almak gerekir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:15
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        “Lily tavşan poposunun fotoğrafını çekmemden hoşlanmıyor ama bu çok tatlı!”

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        “Neden bu kadar ciddi?”

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        "Bazen soru sormamak daha iyidir."

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        “Yeni resmimiz yüzünden kedimizin kafası çok karışık.”

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        “Şöminemde 225 yıllık kedi izleri.”

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        "Sanırım bir şeyi böldüm."

        7

        "Musluğun ardındaki kara kedi."

        8

        "Aynaya baktı ve ifadesi paha biçilemezdi."

        9

        “Dışarda ayaklarının ıslanmasını istemiyordu.”

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        "Bunu neden yaptın?"

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        "Benimle oyna insan."

        12

        "Köpeğimin salyaları pantolonuma akmayı bırakmıyor."

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        "Ah bu çocuk..."

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        "Yanlış boruya girdim."

        15

        "Köpeğim kristal küremin yansımasıyla kaldırıma kadar görebiliyor dolayısıyla insanları ve arabaları izliyor ama sanki geleceği görüyormuş gibi görünüyor."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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