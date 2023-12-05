Evcil hayvanların küçük bir çocuktan farksız olmadığını gösteren en iyi kanıtlar
Evcil hayvanlar, tıpkı bir çocuk gibidir; keşfetmeyi ve yaramazlık yapmayı severler. Bu yüzden hayvan sahiplenirken bir ebeveyn gibi sorumluluk almak gerekir.
“Lily tavşan poposunun fotoğrafını çekmemden hoşlanmıyor ama bu çok tatlı!”
“Neden bu kadar ciddi?”
"Bazen soru sormamak daha iyidir."
“Yeni resmimiz yüzünden kedimizin kafası çok karışık.”
“Şöminemde 225 yıllık kedi izleri.”
"Sanırım bir şeyi böldüm."
"Musluğun ardındaki kara kedi."
"Aynaya baktı ve ifadesi paha biçilemezdi."
“Dışarda ayaklarının ıslanmasını istemiyordu.”
"Bunu neden yaptın?"
"Benimle oyna insan."
"Köpeğimin salyaları pantolonuma akmayı bırakmıyor."