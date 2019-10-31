Evinizde ocak başı keyfi yapmaya hazır mısınız? Adana Kebabı yerken doymadığınız ikinci üçüncü porsiyonu istemeye çekindiğiniz yemekten kendinizi alamadığınız bu muhteşem lezzetle karşınızdayız. Yanına mis gibi bir ayranla afiyetle mideye indirin.
Adana kebap malzemeler;
- 700 gram dana kıyma
- 300 gram kuzu kıyma
- 1 diş sarımsak
- 2 adet soğan
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
Adana kebap yapılışı;
- Soğanları küp küp doğrayıp suyunu süzerek bir kap içerisine alalım.
- Sarımsakları ezerek soğanla karıştırın.
- Kuzu ve dana kıymayı karışıma ilave edin.
- Karabiber, acı biber salçası ve pul biberi karışıma ekleyelim.
- Sıvıyağı ekleyin. Maydanozları ince ince doğrayalım.
- Harcı dolapta 2 saat dinlendirelim.
- Fırının ızgara telini kuyruk yağı veya tereyağıyla yağlayın.
- 200 derecede fansız programda fırınınızı ısıtın.
- Yassı şişlerin üzerine etleri yayarak dizelim.
- Izgara telinin üzerinde 20-25 dakika pişirdikten sonra afiyetle yiyelim.
Adana kebap püf noktaları;
- Izgara telinin yağlanması etlerin pişerken lezzetini arttırmasını sağlar.
- Izgara telinin altına mutlaka bir fırın tepsisi koyun fazla yağın akmasını sağlayacaktır.
- Fansız programda çalıştırmak etin kurumasını engeller.
YORUMLAR