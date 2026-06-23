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        Evde bakım hizmetleri yönetmeliği Resmi Gazete’de

        'Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 00:57 Güncelleme:
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        Evde bakım hizmetleri yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Sağlık Bakanlığı'nca ‘Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile tıbbi bakım sürekliliğini esas alan bütünleşmiş bir hizmet modeli belirlenmiş; evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bir arada sunulması hedefleniyor.

        PALYATİF BAKIM HASTALARININ TEDAVİLERİ EV ORTAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLECEK

        Yeni düzenleme ile hastaların ev ortamında sürdürülebilir ve güvenli tedavi alabilmesini sağlayacak kapsamlı hizmetler de sisteme dahil edildi. Düzenli ve uzun süre tedavi gerektiren palyatif bakım hastalarının (Yaşamı tehdit eden, kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastalara sunulan hizmetler) tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; yatışı gerekmeyen hastalarda palyatif bakım hizmetleri, yara ve yanık bakımı, sonda uygulamaları, hastadan gerekli tetkiklerin alınması ve değerlendirilmesi, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek.

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        DÜZENLİ TIBBİ TAKİP İHTİYACI OLAN HASTALARA EVDE SAĞLIK HİZMETİ VERİLEBİLECEK

        Ayrıca sağlık tesislerinde tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların, ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülmesine imkan tanındı.

        Böylece kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar, ileri evre kronik hastalıklar, nadir hastalıklar ve benzeri sağlık sorunları nedeniyle düzenli tedavi ihtiyacı bulunan bireylerin tıbbi süreçlerinin kendi yaşam ortamlarında devam ettirebilmesi amaçlamıyor.

        EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN BAŞVURU KANALLARI ARTIRILDI

        Yönetmelik kapsamında; evde sağlık hizmetlerine başvuru kanalları genişletilmiş, başvuruların hasta veya hasta yakını tarafından ESHİM’e (Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi- 444 3833) ve Bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla yapılabilmesine imkan tanındı.

        Düzenleme ile evde sağlık hizmeti için ilk kez yapılan başvuruların elektronik bilgi sistemi üzerinden ESKOM’a (Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi) ve eş zamanlı olarak aile hekimliğine iletilmesi amaçlandı. Aile hekimleri uzaktan sağlık hizmeti kullanarak veya hastanın tıbbi geçmişlerini esas alarak talebin evde sağlık veya palyatif bakım kapsamında olup olmadığına karar veriliyor.

        PALYATİF BAKIM VE EVDE SAĞLIK KOORDİNASYON BİRİMLERİ OLUŞTURULACAK

        Sağlık tesisleri bünyesinde palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturularak organizasyon süreçleri güçlendirilecek.

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        Koordinasyon birimlerinin Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ile entegresi sağlanacak hastanelerde palyatif bakım ihtiyacı bulunan hastalar için yer temini ve ihtiyaç duyan hastalara evde sağlık hizmeti ekiplerinin yönlendirilmesi mümkün hale getirilecek.

        Yönetmelik ile palyatif bakım hizmetleri açık şekilde tanımlanarak; hizmet türleri, servis yapılanması, planlama ilkeleri ve hasta yönetim süreçleri ele alındı. Sevk, kabul, taburculuk ve bakım geçiş süreçleri için de uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi sağlandı.

        SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ARASINDA DİJİTAL ENTEGRASYON SAĞLANACAK

        Yönetmelik ile sağlık bilgi sistemleri arasında teknik bağlantılar kurulacak ve elektronik ortamda bütüncül bir hizmet bilgi sistemi oluşturulacak. Bu kapsamda, evde sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü ESYS (Evde Sağlık Yönetim Sistemi) merkezli olarak; Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) entegrasyon sağlanacak.

        Ayrıca uzaktan sağlık hizmetleri bütünleşmiş bakım modelinin bir parçası haline getirilerek aile hekimleri, evde sağlık ekipleri ve hastaneler arasında dijital iletişim imkanları güçlendirilecek. Bu kapsamda sağlık hizmet sunumunda etkinliğin artırılması, bakım sürekliliğinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir bir sağlık hizmet modelinin oluşturulması hedefleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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