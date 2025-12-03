Evde bakım desteği ödemeleri, aralık ayıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Her ay olduğu gibi bu ay da ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini merak eden kişiler, bakanlık tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2025 aralık evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı mı? Detaylar haberimizde...