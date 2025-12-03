Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA | 2025 aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı yatırıldı mı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Aralık ayı evde bakım maaşları merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemelerin, il bazında farklı günlerde gerçekleşmesi nedeniyle hak sahipleri "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 aralık ayı evde bakım ödemelerine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 23:23 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:23
        1

        Evde bakım desteği ödemeleri, aralık ayıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Her ay olduğu gibi bu ay da ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini merak eden kişiler, bakanlık tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2025 aralık evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı mı? Detaylar haberimizde...

        2

        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Ödemeler genellikler ayın 15'i ve takip eden günlerden itibaren hak sahiplerine ödeniyor.

        3

        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

        4

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

        Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        5

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

