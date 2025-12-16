Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Aralık 2025 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

ARALIK 2025 EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIRILDI

Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşları için beklenen gün geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada; "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.