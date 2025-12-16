Habertürk
        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Aralık 2025 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Aralık 2025 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aralık ayına ilişkin evde bakım parasını sorgulamak isteyenler e devlet ve sms üzerinden öğrenebiliyor. Peki, 2025 Aralık evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşte il il ve güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Giriş: 16.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:04
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşlar ve ailelerine sağlanan destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Evde bakım parasından yararlanan binlerce vatandaş evde bakım maaşı ödeneklerini sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl ve nereden sorgulanır? İşte il il evde bakım maaşı yatan iller

        2

        ARALIK 2025 EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIRILDI

        Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşları için beklenen gün geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

        Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada; "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        3

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        4

        EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Devlet tarafından sağlanan bu destekten yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

        Gelir Kriteri: Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, net asgari ücretin 2/3’ünden az olması.

        Sağlık Raporu: Tam teşekküllü hastaneden alınmış "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" bulunması.

        Bakım İhtiyacı: Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi.

        Başvurular, ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılmaktadır.

