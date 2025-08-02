Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Ağustos evde bakım maaşı ne zaman hesaba geçecek?
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, birçok kişi ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını sorgulamaya başladı. Memur maaş kat sayısına yapılan artış sonrası vatandaşlar maaşlarını zamlı olarak almaya devam ediyor. Peki, Ağustos evde bakım maaşı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
Ağustos ayına girilmesiyle beraber, evde bakım maaşı destek ödemeleri yeniden gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında toplam 37,4 milyar liralık evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olan memur maaş katsayısına göre artan maaşlar, hak sahiplerine zamlı olarak yatırılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı hesaplara geçti mi? İşte güncel bilgiler…
2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.