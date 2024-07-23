Evde başladı, ormana sıçradı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangında 2 ev, 1 ahır ve ormanlık alan yandı.

AA'da yer alan habere göre Karaçam Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki başka bir ev ile ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. REKLAM