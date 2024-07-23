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        Haberler Gündem Güncel Evde başladı, ormana sıçradı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Evde başladı, ormana sıçradı!

        Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla Köyceğiz'de evde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale edildi. Yangında 2 ev, 1 ahır ve bölgedeki ormanlık alan küle döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:31
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        Evde başladı, ormana sıçradı!
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangında 2 ev, 1 ahır ve ormanlık alan yandı.

        AA'da yer alan habere göre Karaçam Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki başka bir ev ile ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev, 1 ahır ve ormanlık alan zarar gördü.

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        #son dakika
        #Muğla orman yangını
        #Köyceğiz
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