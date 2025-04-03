Ayakkabılarınızın bembeyaz kalmasını sağlamak zor değil. Evde bulabileceğiniz malzemelerle beyaz ayakkabılarınızı nasıl kolayca temizleyebileceğinizi öğrenin. İşte detaylar...

EVDE BEYAZ AYAKKABI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

1. DİŞ MACUNU

Diş macunu, ayakkabılarınızın veya beyaz spor ayakkabılarınızın tonunu eski haline getirmenize yardımcı olacaktır. Bu işlemi yapmak için, temizleyeceğiniz bölgeyi kullanılmayan bir diş fırçası ya da her hangi bir fırçaya bol miktarda diş macunu sürüp ve biraz sulandırıp istediğiniz yeri fırçalamanız gerekir. Ayakkabınızın üzerinde köpük birikmeye başladığında 15 dakika bekleyin ve ardından nemli bir bez silin.

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2. SIVI DETARJAN

Sıvı deterjan ile ayakkabı temizleme esnasında bez yerine bulaşık süngeri kullanılması ayakkabının deha temiz olmasını sağlar. Süngerin yumuşak yüzeyini kullanmak lekeleri daha az eforla çıkarmanızı sağlar. Beyaz ayakkabı temizliği esnasında doğal yollar ile kurutma yapılmalıdır. İyice kurumadan ayakkabının kullanılmaması da öneriler arasında yer alır.

Öncelikle ayakkabılarınızın bağcıklarını çıkarın. Ilık suyun içine yeterli miktarda sıvı deterjan koyun ve hafif karıştırın. Çok fazla karıştırmamaya ve köpürtmemeye dikkat edin. Deterjanın çok köpürmemesi sonraki durulama aşamasında size zorluk çıkarabilir. Sıvı deterjan ve su karışımını bez ya da fırça yardımı ile ayakkabınızı ovarak temizleyin ve saf su ile silerek durulayın. Son aşama ise ayakkabınızı kurumaya bırakmaktır.

3. SİRKE En etkili temizlik ürünleri arasında yer alan sirke fermente içeriği sayesinde bakteri oluşumuna karşı en etkili savaşçı ürünler arasındadır. Özellikle temizlik sirkesi olarak bilinen beyaz sirke ile ev temizliği yapabilirken beyaz spor ayakkabılarınızı da temizleyebilirsiniz. Sirke ile beyaz spor ayakkabılarınızı temizlemek için öncelikle temiz bir bez ya da diş fırçası edinmelisiniz. Bir miktar suya yeteri kadar sirke ekleyin ve bu karışımı ayakkabınızın yüzeyine bastırarak uygulayın. Sonrasında temiz nemli bir bez ile durulayın ve ayakkabınızı kurumaya bırakın. REKLAM 4. BEYAZ SİRKE-KARBONAT Daha etkili bir alternatif olarak beyaz sirke-karbonat karışımını deneyebilirsiniz. Karbonat ve beyaz sirke karışımını beyaz bez ayakkabılarınızda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Beyaz sirke ve karbonat ile beyaz bez ayakkabı temizliğinin uygulanışı ise aşağıdaki gibidir: - Bir yemek kaşığı karbonata 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 1 bardak ılık suyun içinde karıştırın, - Karışımı bir bez ya da fırça yardımı ile ayakkabınızın yüzeyine sürün ve hafif bastırarak fırçalayın ve bir süre bekletin.

- Bekledikten sonra karbonat ayakkabı yüzeyinde kurumuş olabilir. Nemli bir bezle yüzeyde kalan bütün kalıntıları silerek temizleyin ve kurumasını bekleyin. 5. MAKYAJ TONİĞİ Beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için çok fazla zamanınız ya da fırsatınız yoksa, ayakkabı üzerindeki leke ve hafif çizikleri makyaj temizleyici tonikle temizleyebilirsiniz. Bir pamuğa ya da beze makyaj temizleme toniğinden damlatın ve ayakkabınızı silin. REKLAM Ayakkabı temizliğinde bir diğer önemli nokta da lekelerin eskimesine, uzun süre bekletilmesine izin vermemektir. Lekeleri hızlı bir şekilde temizlemek beyaz ayakkabıların temiz kalmasında uzun bir yol kat edecektir. Sonraki aşamalarda fazla uğraşmamak adına ayakkabılar kirlenir kirlenmez uygun bir ıslak mendille ya da nemli bir havluyla silin. Lekeleri hızlı bir şekilde temizlemezseniz, kirler ayakkabı kumaşının derinine işleyecek ve bunları temizlemek için daha fazla zaman ve enerji harcamanız gerekecek. 6. ÇAMAŞIR SUYU Spor ayakkabılarınızın temizliği için çamaşır suyu kullanımını pek önerilmemektedir. Çamaşır suyu ayakkabıların kumaş yapısına zarar verebilmekte ve ömrünü kısaltmaktadır. Çamaşır suyunu sadece beyaz ayakkabılarınızın tabanında kullanabilirsiniz.

Bir kâsenin içine bir ölçek çamaşır suyu koyup bir bez ya da fırça yardımı ile ayakkabınızın kenarlarını ve tabanını silebilirsiniz. Sonrasında nemli bir bez ile kalan çamaşır suyundan arındırmalı ve kurumaya bırakmalısınız. 7. DİŞ FIRÇASI Diş fırçası kullanarak ayakkabı temizlemek özellikle bez ile silinemeyecek alanların temizliğinde oldukça etkilidir. Diş fırçası kullanarak ayakkabının detay bölgelerini temizlemek mümkündür. Diş fırçası ile yapılan ayakkabı temizliğinde karbonat, sabun ve diş macunu kullanılabilir. Diş fırçası ile beyaz ayakkabıların araları ve var ise fermuar kısımları temizlenebilir. REKLAM Diş fırçasının sert kılları ile yapılan temizlik birçok alanda tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise erişilmesi zor yerlere uygulama yapılmasının daha kolay olmasıdır. Diş fırçası ile beyaz ayakkabı da dahil olmak üzere birçok ayakkabıyı, sandaleti ve terliği temizlemek mümkündür. Ev terliklerinde terlik kenarlarının silinmesi için de diş fırçası tercih edilebilir.