        Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Maçka ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:34
        Evde çıkan yangında can verdi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Yazlık Mahallesi'nde Nurettin U'nun (85) yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Nurettin U. hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

