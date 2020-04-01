Ev ekmek nasıl yapılır? Ekmek en çok tükettiğimiz gıdaların başında geliyor. Evinizde hem tasarruf yapmak için hem de kendi ekmeğini yapmak isteyenlere gelin evde ekmek nasıl yapılır beraber bakalım.

Evde Ekmek Yapımı Malzemeleri:

Yarım paket un

2 su bardağı su

2 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

Evde Ekmek Hazırlanışı: