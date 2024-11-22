Evde fast food keyfi: Ev yapımı hamburger tarifi!
Fast food zincirlerine gitmeye gerek yok! Hem sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli hamburgerler yapmak artık sizin elinizde. İşte mutfağınızı bir hamburger ustasına dönüştürecek, pratik ve lezzet dolu bir tarif!
Evde hamburger yapmak sandığınızdan çok daha kolay! Restoran lezzetinde, taptaze malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tarif, hızlıca sofralarınızın yıldızı olacak. İşte detaylar!
MALZEMELER
500 gr dana kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hamburger ekmeği
Marul, domates, soğan, turşu (isteğe bağlı)
Ketçap, mayonez, hardal (isteğe bağlı)
HAZIRLIK
Kıymayı derinbir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve zeytinyağı ekleyin. Harcı iyice yoğurun ve köfte şekli verin.
Izgara, tava ya da mangalda köfteleri her iki tarafı iyice pişene kadar pişirin.
Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye ayırıp iç kısımları hafifçe ısıtın.
Ekmeklerin alt kısmına marul koyun. Üzerine köfteyi, ardından dilimlemiş domates, soğan, turşu ekleyin.
İsteğe bağlı soslarınız ekledikten sonra ekmeğin üst kısmını kapatın. Patates kızartmasıyla beraber ekmeğin üst kısmını kapatın. Afiyet olsun!