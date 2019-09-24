Evde filtre kahve nasıl yapılır?

Filtre kahve, kahve çekirdeklerinin yüksek basınç ve sıcak suyla demlenmesi ile oluşan içecektir. Filtre kahve yapımında kağıt kullanılır. Çünkü kağıt filtre ile bitter/acı tatları bardağımıza getiren birçok yağı tutmuş oluruz. Filtre kahve demleme yöntemleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
- French Press,
- Chemex,
- Hario V60,
- Filtre Kahve Makinası,
- Sifon,
- Aeropress,
- American Press'tir.
FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR?
- Kahve Presinin içine kahve konur, kahvenin sertliği tamamen size kalmış, istenilen miktarda kahve konabilir.
- Ayrı bir yerde suyu kaynatıp, bir kaç dakika bekletiyoruz.
- Kaynar su hemen kahvenin üzerine dökülürse, kahvenin aromasını yakar.
- Bu nedenle 1-2 dakika bekletmek daha iyi içimli bir kahve yapmamızı sağlayacaktır.
- Kahve presine konan kahvenin üzerine su eklenip tahta kaşıkla karıştırılır.
- Daha sonra yeterli miktarda su eklenir.
- Makinanın filtre kısmı üzerine kapatılıp, hafifçe bastırılır.
- Kahvenin ortalama demlenme süresi 4 dakikadır ancak bu damak zevkine göre değiştirilebilir.
- Filtre kahve sert geliyorsa, daha hafif aromalı kahveler tercih edilebilir.
- Kahve makinasının pistonuna aralıksız ama yavaşça basılı tutarak, kahvenin filtreden geçmesi sağlanır.
- İyi bir filtre kahve bol köpüğünden anlaşılır.
- Önceden ısıttığınız fincana kahvenizi boşaltın, kahveniz keyifle içmeye hazır.
Afiyet olsun.
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