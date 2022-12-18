YAPILIŞI

Makarnayı suda 8 dakika haşlayın. Ayrı bir tencerede tereyağıını eritin içerisine un, tuz ve karabiberi ekleyip kokusu çıkana kadar pişirin. Orta ateşte olmasına dikkat edin yoksa un ve tereyağı yanar. Altın rengi un karışımına yavaş yavaş sütü ekleyin karıştırmaya devam edin ve 5 dakika pişirin.