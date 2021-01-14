Tarhana evde yapılırsa daha lezzetlidir. Hem de kendiniz yaptığınız için içiniz daha rahat tüketebilirsiniz.

Tarhana Tarifi Malzemeleri:

1/2 kg süzme yoğurt

2 adet büyük soğan,

4 adet kırmızı kapya biber,

5 adet yeşil sivri biber,

3 adet domates,

1 çorba kaşığı biber salçası,

Yarım demet maydanoz,

2 çorba kaşığı kuru nane,

1 demet dereotu,

Aldığı kadar un (1kiloya yakın)

Zeytinyağı

Tuz,

Tarhana Tarifi Hazırlanışı:

Bütün malzemeler doğranarak hazır hale getirilir.

Bir tavada soğan ve biberler kavrulur, salça ve domates ilave edilerek domatesin suyu çekene kadar pişirilir.

Maydanoz, nane, dereotu ve tuz konarak karıştırılır.

Yoğurdu da ekledikten sonra azar azar unu da katarak poğaça hamuru gibi kıvama gelinceye kadar yoğurulur.

Daha sonra mayalanması için beklemek üzere kapatılır.

Her gün iki üç kere tahta kaşıkla karıştırılır. (tarhana yumuşamaya başlar)

Bir hafta sonra temiz bir bez üzerine kopartarak seyrek halde serilmelidir.

Kurutana kadar her gün çevrilir.

Kuruduktan sonra elle ufalanır ya da robottan geçirilir.

Küçük bez keselere ya da torbalara konarak kışın tüketilmek üzere kaldırılır.

Afiyet olsun!