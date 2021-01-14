Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaÇorba Tarifleri
ABONE OL

Evde kolay tarhana yapımı: Maraş tarhana nasıl yapılır?

Dilimize Farsçadan geçen Tarhana sözcüğü ülkemizin en batısında da en doğusunda da aynı anlamı taşır: Dumanı üstünde lezzetli bir tarhana çorbası. Anadolu'da da, Balkanlar'da da, Orta Asya'da da her şehrin mutfağında kendisine yer bulan tarhana çorbası genelde sonbahar mevsiminde, domates ve biber hasadı toplandıktan sonra hazırlanır ve kış için saklanır. Kendi tarhananızı evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte size evde kolay tarhana yapımı: Maraş tarhana nasıl yapılır?

Evde kolay tarhana yapımı: Maraş tarhana nasıl yapılır?

Tarhana evde yapılırsa daha lezzetlidir. Hem de kendiniz yaptığınız için içiniz daha rahat tüketebilirsiniz.

Tarhana Tarifi Malzemeleri:

  • 1/2 kg süzme yoğurt
  • 2 adet büyük soğan,
  • 4 adet kırmızı kapya biber,
  • 5 adet yeşil sivri biber,
  • 3 adet domates,
  • 1 çorba kaşığı biber salçası,
  • Yarım demet maydanoz,
  • 2 çorba kaşığı kuru nane,
  • 1 demet dereotu,
  • Aldığı kadar un (1kiloya yakın)
  • Zeytinyağı
  • Tuz,

Tarhana Tarifi Hazırlanışı:

Bütün malzemeler doğranarak hazır hale getirilir.

Bir tavada soğan ve biberler kavrulur, salça ve domates ilave edilerek domatesin suyu çekene kadar pişirilir.

Maydanoz, nane, dereotu ve tuz konarak karıştırılır.

Yoğurdu da ekledikten sonra azar azar unu da katarak poğaça hamuru gibi kıvama gelinceye kadar yoğurulur.

Daha sonra mayalanması için beklemek üzere kapatılır.

Her gün iki üç kere tahta kaşıkla karıştırılır. (tarhana yumuşamaya başlar)

Bir hafta sonra temiz bir bez üzerine kopartarak seyrek halde serilmelidir.

Kurutana kadar her gün çevrilir.

Kuruduktan sonra elle ufalanır ya da robottan geçirilir.

Küçük bez keselere ya da torbalara konarak kışın tüketilmek üzere kaldırılır.

Afiyet olsun!

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İrmik Helvası kolay tarifi: İrmik Helvası nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKolay ve lezzeti helva tarifi: İrmik helvası
İrmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?
YEMEK YAPMATatlı krizlerinin pratik çözümü: İrmik tatlısı
Güveç tarifi: Etli Güveç nasıl yapılır? İşte yapımı
YEMEK YAPMAGüveçte et pişirmenin püf noktaları
Dondurma nasıl yapılır? Muhteşem dondurma tarifi
YEMEK YAPMAEvde dondurma yapmak çok kolay!
Doğal ekmek yapımı tarifi: Ekmek nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEvde ekmek yapmak isteyenler buraya!
Doğal Elma sirkesi yapımı: Elma sirkesi nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEvde elma sirkesi yapmanın püf noktaları
Tam kıvamında domates çorbası tarifi: Domates çorbası nasıl yapılır?
YEMEK YAPMATam kıvamında domates çorbası için buna dikkat edin!
Renkli Domates Soslu Gnocchi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Renkli Domates Soslu Gnocchi Tarifi
YEMEK YAPMAGelinim Mutfakta Renkli Domates Soslu Gnocchi Tarifi
Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? Yılbaşında fırında tavuk tarifi
YEMEK YAPMAYılbaşı tavuğu nasıl yapılır?
Hindi tarifi, nasıl yapılır? En lezzetli Yılbaşı hindisi tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAYılbaşı hindisi nasıl yapılır?