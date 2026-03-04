Evde krem peynir nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı krem peynir tarifi

EVDE KREM PEYNİR TARİFİ

Evde krem peynir yapmak oldukça sade bir yöntemle gerçekleşir ve temel mantık yoğurdun suyunun yavaş şekilde süzülmesidir.

Malzemeler

1 kg tam yağlı yoğurt (mümkünse ev yoğurdu)

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı krema (isteğe bağlı, daha yumuşak doku için)

1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da tereyağı (isteğe bağlı)

Süzmek için temiz tülbent ya da ince bez

Önce yoğurt derin bir kaba alınır ve içine tuz eklenir. Kaşıkla nazikçe karıştırılır. Tuz hem lezzet verir hem de süzme sırasında yapının toparlanmasına yardımcı olur. Hazırlanan yoğurt temiz bir tülbent ya da ince bezin ortasına dökülür. Bez bohça gibi kapatılır ve bir süzgece yerleştirilir. Altına suyu akacak şekilde bir kap konur. Bu şekilde buzdolabında en az 8 saat, ideal olarak 12–24 saat bekletilir. Bekleme süresi uzadıkça peynir daha yoğun kıvam alır.

Süzme işlemi tamamlandığında bez açılır ve ortaya koyu, pürüzsüz bir yoğurt çıkar. Bu aşamada isteğe bağlı olarak krema eklenebilir. Krema peynirin daha ipeksi yapıda olmasını sağlar. Zeytinyağı ya da eritilmiş tereyağı da ilave edilebilir. Tüm malzemeler çatal ya da spatula yardımıyla iyice karıştırılır. Daha homojen bir yapı istenirse kısa süre blenderden geçirilebilir.

Elde edilen karışım cam bir kaba aktarılır ve üzeri kapatılarak buzdolabında en az 2 saat dinlendirilir. Dinlendikçe kıvam oturur ve sürülebilir yapı kazanır. Bu aşamadan sonra sade olarak kullanılabileceği gibi içine ince doğranmış dereotu, sarımsak ya da farklı baharatlar da eklenebilir. Ev yapımı krem peynir katkı maddesi içermediği için raf ömrü kısadır. Buzdolabında kapalı kapta 3–4 gün içinde tüketilmesi uygundur. Her kullanımda temiz kaşık tercih edilmelidir.

Bu yöntemle hazırlanan krem peynir kahvaltılarda ekmeğe sürülerek tüketilebilir, sandviçlerde kullanılabilir ya da makarna soslarına eklenebilir. Yoğurdun kalitesi, süzme süresi ve son aşamada eklenen yağ miktarı dokuyu doğrudan etkiler. Sabırlı ilerlediğinde yumuşak, sürümü kolay, aroması temiz bir ev yapımı krem peynir elde edilir. Krem peynirin kalori değeri yağ oranına ve porsiyon miktarına göre değişir. Ortalama tam yağlı krem peynirin 100 gramı yaklaşık 320 ila 350 kalori içerir. Bir yemek kaşığı (yaklaşık 20 gram) krem peynir tüketildiğinde alınan enerji ortalama 60 ila 70 kalori civarındadır.

Ev yapımı ve katkısız hazırlanan versiyonlarda bu değer kullanılan yoğurt ve eklenen yağ miktarına bağlı olarak biraz daha düşük olabilir. Yağ oranı yüksek olduğu için küçük miktarlar bile enerji açısından yoğundur. Protein miktarı orta seviyededir, karbonhidrat oranı düşüktür. Kahvaltıda ya da ara öğünlerde ölçülü kullanıldığında doyurucu olur fakat porsiyon kontrolü yapılmadığında günlük kalori alımını hızla artırabilir.

DOĞAL KREM PEYNİR PÜF NOKTALARI

Doğal krem peynir hazırlarken sonucu belirleyen en temel noktalar kullanılan yoğurdun kalitesi, süzme süresi ve son aşamadaki kıvam ayarıdır. Öncelikle yoğurt mutlaka tam yağlı olmalıdır; yarım yağlı ya da sulu yoğurtla yapılan tariflerde yapı gevşek kalır ve sürülebilir doku oluşmaz. Ev yoğurdu ya da katkısız hazır yoğurt tercih edilmelidir. Yoğurda eklenen tuz baştan homojen şekilde karıştırılmalıdır; sonradan eklenen tuz peynirin içinde eşit dağılmaz. Süzme işlemi temiz tülbent ya da ince pamuklu bezle yapılmalı, bez sentetik olmamalıdır. Bez bohça şeklinde bağlandıktan sonra mutlaka süzgeç üzerine yerleştirilmeli ve altına akan suyu toplayacak bir kap konmalıdır. Bu aşamada yoğurt sıkılmamalıdır; kendi ağırlığıyla süzülmesi daha pürüzsüz yapı sağlar.

Bekleme süresi çok önemlidir. Sekiz saat sonunda yumuşak labne benzeri kıvam oluşur, on iki ila yirmi dört saat arası bekletildiğinde daha yoğun krem peynir elde edilir. Fazla süzülen yoğurt kuru yapıya yaklaşır. Süzme tamamlandıktan sonra karışım mutlaka çatalla ya da spatulayla açılmalıdır; doğrudan kullanılmak istenirse topaklı yapı kalır. Daha ipeksi sonuç isteyenler çok kısa süre blenderden geçirebilir. Krema ya da az miktarda zeytinyağı eklemek dokuyu yumuşatır fakat ölçü kaçarsa peynir gevşer. Dinlendirme aşaması atlanmamalıdır. Cam kapta en az iki saat buzdolabında bekleyen krem peynir formunu toparlar.

Saklama sürecinde kapaklı cam kap tercih edilmelidir ve her kullanımda temiz kaşık kullanılmalıdır. Katkı içermediği için üç dört gün içinde tüketmek gerekir. Sarımsak, yeşillik ya da baharat eklenecekse peynir tamamen soğuduktan sonra karıştırılmalıdır. Ilık yapıya giren aromalar kısa sürede tat kaybeder. Doğal krem peynirde acele edilmemelidir. Yoğurdun sakin şekilde süzülmesi, kıvamın gözle kontrol edilmesi ve dinlendirme süresine sadık kalınması bir araya geldiğinde yumuşak, sürümü kolay ve aroması temiz bir sonuç elde edilir.

Krem peynir, hafif tadı sayesinde pek çok yiyecekle uyum sağlar. Kahvaltıda taze ekmek, simit ya da kızarmış tost üzerinde sade halde tüketilebilir. Yanına salatalık, domates ve yeşillik eklendiğinde dengeli bir tabak oluşur. Bal ya da reçelle birlikte sunulduğunda tatlı sevenler adına hoş bir alternatif olur. Tuzlu tarafında zeytin, avokado dilimleri ya da füme somonla iyi eşleşir. Ara öğünlerde galeta, kraker ya da tam tahıllı grisini üzerine sürülerek pratik bir atıştırmalık hazırlanabilir. Sandviçlerde marul, hindi füme ya da haşlanmış yumurta ile birleştiğinde yumuşak bir iç yapı verir.