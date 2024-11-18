Evde künefe yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz adım adım künefe tarifi!
Tatlı krizlerinize unutulmaz bir çözüm: Künefe! İncecik kadayıf ve eriyen peynirin mükemmel uyumu, üzerine dökülen şerbetle tam bir lezzet şölenine dönüşüyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir künefe tarifi!
Herkesin favorisi künefe, artık mutfağınızda! Bu tarifle dışarıdaki lezzeti aratmayacak, tam kıvamında bir tatlı yapabilirsiniz. Üstelik malzemeleri ve yapımı da oldukça basit!
MALZEMELER
300 gram taze kadayıf
150 gram tereyağı (eritilmiş)
200 gram künefelik tuzsuz peynir (veya dil peyniri)
1 su bardağı şeker
1 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
ÜZERİ İÇİN
Toz Antep fıstığı
Kaymak veya dondurma (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI: ŞERBET HAZIRLIĞI
Bir tencereye 1 su bardağı suyu ve 1 su bardağı şekeri ekleyin. Kaynamaya başladığında altını kısın ve birkaç damla limon suyu ekleyin.
10 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
KADAYIF HAZIRLIĞI
Kadayıfı ince ince doğrayın (mutfak makasıyla da kesebilirsiniz).
Eritilmiş tereyağını kadayıfın üzerine dökün ve iyice karıştırarak her yerine yedirin.
KÜNEFE HAZIRLIĞI
Orta boy bir tavayı veya yuvarlak fırın kabını yağlayın. Kadayıfın yarısını tavaya veya kaba eşit şekilde bastırarak yayın.
Üzerine dilimlenmiş künefelik peyniri düzgünce yerleştirin. Kadayıfın kalan yarısını da peynirin üzerine kapatıp yine bastırarak sıkılaştırın.
Tavayı orta ateşe koyun ve künefenin altını altın rengi olana kadar yaklaşık 5-7 dakika pişirin.
Alt tarafı kızardıktan sonra dikkatlice ters çevirin (yardımcı bir tabak kullanabilirsiniz) ve diğer tarafını da kızartın
Fırında yapıyorsanız, 180 derece önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar (20-25 dakika) pişirin.
Künefe sıcakken, soğumuş olan şerbeti üzerine dökün. Şerbeti çekmesi için birkaç dakika bekleyin. Üzerine antep fıstığı döktükten sonra künefeniz hazır!