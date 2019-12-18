Herkes evinde taze taze limonlardan sağlıklı limonatalar yapmak ister. Dışarıdan satın aldığımız ürünlerde genel olarak katkı maddesi bulunuyor. Limonata istisnasız her yemeğin yanına yakışıyor ve soğuk ikram ediliyor. Peki evde gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz limonata nasıl yapılır? Hazırladığınız limonataları çocuklarınıza, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte limonata tarifi
Limonata tarifi malzemeleri:
- 8 limon
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı soğuk su
- Buz
- Taze nane
Limonata tarifi hazırlanması:
- Limonları yıkandıktan sonra bir kaba rendelenir.
- Daha sonra 6 adet limon doğranarak rendelenmiş kabukların içine eklenir.
- Toz şeker ilave edilir ve ovularak suyunun çıkması sağlanır.
- Kalan iki limonda suları sıkılarak eklenir.
- İyice ovduktan sonra tel süzgeçten geçirilir ve süzülür.
- Üzerine soğuk su eklenerek 1-2 saat buzdolabında bekletilir.
- Dinlendikten sonra nane yaprağı ile aroması artırılabilir.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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