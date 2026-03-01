Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Evde Limonlu Dondurma Nasıl Yapılır? Doğal, Kolay ve Lezzetli Ev Yapımı Limonlu Dondurma Tarifi

        Evde Limonlu Dondurma Nasıl Yapılır? Doğal, Kolay ve Lezzetli Ev Yapımı Limonlu Dondurma Tarifi

        Yaz aylarının en ferahlatıcı tatlarından biri de hiç şüphesiz dondurma…Tatlı ve serin bir lezzet dendiğinde akla ilk gelen dondurma çeşitleri arasında limonlu dondurma yerini alıyor. Hafif ekşi aroması, serinletici etkisi ve yoğun kıvamı sayesinde hem çocukların hem de yetişkinlerin favorileri arasında yer alır. Marketlerde birçok hazır seçenek bulunsa da ev yapımı tarifler hem daha doğal hem de daha güvenilirdir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 17:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde Limonlu Dondurma Nasıl Yapılır?

        Peki o halde evde limonlu dondurma nasıl yapılır? Katkısız ve tam kıvamında bir evde limonlu dondurma tarifi uygulamak mümkün mü? Doğru malzemeler ve uygun dondurma tekniği ile tamamen doğal limonlu dondurma hazırlayabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik dondurma makinesi olmadan da başarılı sonuç almak mümkündür. Ancak doğru yöntem ve adımları takip ederek hem doğal hem de lezzetli bir tatlı elde edebileceğinizi ifade edebiliriz. Şimdi doğal limonlu dondurmanın detaylarına birlikte bakalım.

        Limonlu Dondurma Nedir?

        Limonlu dondurma, süt, krema ve limon suyu ya da limon kabuğu rendesi ile hazırlanan, ferah aromalı bir sütlü tatlıdır. Yoğun yapısı sayesinde ağızda kremsi bir his bırakırken, limonun ekşiliği tatlıyla dengelenir. Hazır ürünlerde genellikle aroma vericiler ve kıvam artırıcı maddeler bulunabilir. Bu nedenle evde limonlu dondurma nasıl yapılır sorusu özellikle doğal beslenmeye önem veren kişiler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Ev ortamında hazırlanan bir evde limonlu dondurma tarifi, içerik kontrolünü tamamen size bırakır. Böylece katkısız ve taze bir doğal limonlu dondurma elde edebilirsiniz. Peki evde limonlu dondurma nasıl yapılır?

        Evde Limonlu Dondurma Nasıl Yapılır?

        Başarılı bir sonuç için limonun taze ve sulu olması önemlidir. Ayrıca limon kabuğu rendesi kullanmak aromayı daha yoğun hale getirir. Şimdi adım adım evde limonlu dondurma nasıl yapılır sorusunun uygulamalı cevabına geçelim.

        Limonlu Dondurma İçin Gerekli Malzemeler

        • - 2 su bardağı süt
        • - 1 su bardağı sıvı krema
        • - 1 su bardağı toz şeker
        • - 2 adet limonun suyu
        • - 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

        Limonlu Dondurma Yapılışı

        1- Süt ve şekeri bir tencereye alın.2- Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırın, kaynatmayın.3- Karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın.4- Soğuyan karışıma krema, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyin.5- Tüm malzemeleri iyice çırpın.6- Karışımı kapaklı bir kaba alın ve dondurucuya yerleştirin.7- İlk 3 saat boyunca her 30 dakikada bir çıkarıp mikserle çırpın.8- Ardından tamamen donana kadar bekletin.

        Bu adımları uygulayarak pratik bir şekilde evde limonlu dondurma nasıl yapılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Doğru yöntem ve adımları takip ederek hem doğal hem de kıvamı tam yerinde bir doğal limonlu dondurma elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.

        Evde Limonlu Dondurma Tarifi

        Lezzetli ve pürüzsüz bir evde limonlu dondurma tarifi için bazı püf noktalar oldukça önem taşır. Öncelikle limon suyu eklendikten sonra karışımın kesilmemesi için sütlü karışımın tamamen soğumuş olması gerekir. Ayrıca düzenli çırpma işlemi buz kristallerinin oluşmasını engeller. Başarılı bir evde limonlu dondurma tarifi için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir;

        • - Limonu taze sıkın.
        • - Limon kabuğunu beyaz kısmına gelmeden rendeleyin.
        • - Karışımı düzenli aralıklarla çırpın.
        • - Donduktan sonra 5 dakika oda sıcaklığında bekletip servis edin.
        • - Kalın kabuklu limon tercih etmeye çalışın.

        Bu detaylara dikkat ederek gerçekten ferah ve katkısız bir doğal limonlu dondurma hazırlayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak tarif içerisine bal ekleyebilir ya da daha yoğun kıvam için 1 yemek kaşığı nişasta kullanabilirsiniz. Ayrıca nane yaprakları ile servis ederek aromayı zenginleştirebilirsiniz. Sonuç olarak diyebiliriz ki evde limonlu dondurma nasıl yapılır sorusu sanıldığı kadar zor değildir. Basit malzemelerle oldukça başarılı bir evde limonlu dondurma tarifi uygulayabilirsiniz. Ancak doğru yöntem ve adımları takip ederek hem doğal hem de lezzetli bir tatlı elde edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

        İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın depoya sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!